شخص طيب أوي.. حكيم ينعى المطرب علي حميدة

نعى الفنان حكيم المطرب علي حميدة الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام.

ونشر حكيم علي صفحته بموقع انستجرام صورة وعلق "‏إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله فى وفاة على حميدة الله يرحمه كان شخص طيب اوي".

توفي بعد عصر اليوم، المطرب علي حميدة؛ بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام، بعد نقله إليها نتيجة تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وكان الراحل قد طلب من أسرته نقله إلى مطروح بعد أسبوعين قضاها فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.