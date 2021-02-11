نقابة الموسيقيين تنعى علي حميدة: وفرنا له كل ما يلزم

نعي نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسي الفنان علي حميدة الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتواصلت النقابة مع أسرة الفنان الراحل علي حميدة وأكدوا أنه ستقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمحافظة مطروح تمهيدا لدفنه عقب الصلاة بمقابر الأسرة.

والفنان علي حميدة وافته المنية داخل غرفة إنعاش المستشفى العام بمدينة مرسى مطروح، عن عمر يناهز 73 عامًا، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة توقف الرئة عن العمل تمامًا.

وتم نقل المطرب علي حميدة صباح اليوم بسيارة إسعاف إلى المستشفى العام، بعد تدهور حالته الصحية داخل منزله بمدينة مرسى مطروح، وتم إجراء عمليات انعاش رئوي له إلا أن المحاولات باءت بالفشل ووافته المنية.

وعرضت نقابة المهن الموسيقية علي الفنان علي حميدة نقله من محافظة مطروح إلي مستشفي القوات المسلحة بمحافظة الإسكندرية وقام فرعها باتخاذ كافة خطوات تسهيل نقله ودخوله إلي المستشفي إلا أن الفنان علي حميدة استجاب لدعوة وزارة الصحة لعلاجه علي نفقة الدولة.