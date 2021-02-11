أشرف عبدالباقي يحيي ذكرى وفاة علاء ولي الدين: ما كناش بنبطل ضحك

أحيا الفنان أشرف عبدالباقي عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ذكرى وفاة الفنان علاء ولي الدين الـ18، بمشاركته لمقطع صورة من الإعلان عن مسرحية "لما بابا ينام".

وعلق "عبدالباقي": "الصورة دي من فوازير ابيض و اسود. كان احلي تصوير مع علاء، ما كناش بنبطل ضحك. الله يرحمك يا علاء. النهارده فات ١٨ سنة علي وفاته. ربنا يرحمك و يغفرلك يا علاء.".

يُذكر أنَّ الفنان علاء ولي الدين توفي في 11 فبراير 2003 عن عمر يناهز الـ40 عامًا جراء مضاعفات مرض السكري الذي كان يعاني منه.