قالوا لـ دوت الخليج| محمد مهران: محمد سامي منحني فرصة كتابة لؤلؤ.. بعد تعاونهما في مسرحية علاء الدين ماذا قال مجدي الهواري عن أحمد عز

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

ردَّ الفنان محمد مهران على هجوم الجمهور عليه بعد توجيه الشكر للمخرج محمد سامي بعد اعطائه فرصة كتابة لؤلؤ.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج": ربما أساء الجمهور فهمي، وخاصة أنني من الأشخاص الذين لا يتفاعلون بشكل كبير على السوشيال ميديا، لأنني أكون خائف من كتابة مصطلح لا يتم فهمه بشكل صحيح.

وتابع:" الجمهور لا يعرف أنني أكتب منذ فترة بعيدة، ومحمد سامي شخص أفادني كثيرا، وأعطاني الفرصة التى أبحث عنها منذ 11 عامًا، فلماذا لا أوجه له الشكر، وأعطيه حقه، فمن ينكر الجميل جاحد، وأنا لا أفهم من يهاجمني على التعبير عن امتناني له.

وصف المخرج مجدي الهواري أحمد عز بالفنان الموهوب والخلوق بعد ان تعاون معه في مسرحية علاء الدين.

وقال مجدي الهواري: "ان احمد عز قدم لونا مختلفا عن ما اعتاد الجمهور على رؤيته وكانت مفاجأة للكثير اداءه في علاء الدين".

واضاف مجدي الهواري : "خوضت تجارب في السينما والتلفزيون والمسرح وانا حريص على التنوع الفني دائما ، أما مسرح كايرو شو هو عبارة عن شركاء النجاح وهم اسماء كبيرة ومهمة في جميع المجالات الفنية".

وتابع :" كايرو شو حقق نجاحا فنيا وتجاريا وكان لابد من تحقيق التوازن في هذه المسألة وكان الهدف ان نقدم عملا فنيا يكون على مستوى ثقة الجمهور".

واضاف :"كان هدفنا عودة الجمهور الى المسرح وكان كايرو شو مخاطرة بشكل كبير ونحن لم نقلد مسارح Broadway العالمية، بل استوحينا كايرو شو من المسارح المصرية القديمة مثل تايترو مصر والتي كانت تقدم العروض الحية والاستعراضية من حيث الديكور ليشعر المشاهد بالنوستالجيا".

عبّرت الفنانة جنات عن سعادتها وحماسها لإحياء حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية المقرر إقامته غدًا الجمعة.

وقالت جنات في تصريح لـ "دوت الخليج": "متحمسة جدًا للغناء في دار الأوبرا المصرية، أمام الجمهور المصري خاصة في مناسبة عيد الحب، كما أن الأوبرا لها بريقها الخاص فهي من أعرق الأماكن الغنائية، وسعيدة جدًا لأحياء مثل هذة المناسبة المميزة كما أني أجهز عددا كبيرا من الأغاني للجمهور واتمنى ان تنال الحفلة إعجابهم".

عبّر الملحن وليد سامي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد شيبة في أغنية جديدة بعنوان "المصلحجية كترو" التي يستعد لطرحها غدًا الخميس على القناه الرسمية الخاصة به.

وقال وليد سامي، في تصريح لـ "دوت الخليج": "سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد شيبة لأنه صوت شعبي مميز، مضيفا:"اهلي في بداية مشواري كانوا بيقولولي انت فاكر نفسك أحمد شيبة؟".

وتابع: "أتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، وعندما عرضت الأغنية عليه ابدى إعجابه الشديد بها من ثم تقابلنا وإتفقنا على التفاصيل وبدأنا تنفيذ الأغنية"