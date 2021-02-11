داليا مبارك تستعرض حملها في الأسابيع الأخيرة بصور ملفتة

داليا مبارك الفنانة السعودية خطفت الانظار خلال الساعات الماضية بعدما نشرت أكثر من صورة تظهر عليها علامات الحمل في الشهور الأخيرة.

صور جديدة لداليا مبارك في الأشهر الأخيرة لحملها

داليا مبارك نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور تظهر فيها بحملها في الشهور الأخيرة، وقد ارتدت الفنانة داليا مبارك فستان ابيض طويل أظهر بشكل واضح حملها وبطنها المنتفخ، كما نالت الصور اهتماما كبيرا من قبل متابعي الفنانة السعودية التي عبرت عن سعادتها بسبب الحمل وعن مشاعر الحب التي تعيشها في انتظار مولودها الجديد الذي لم تكشف عن جنسه حتى الآن فكتبت داليا مبارك: "الحب من ربي يجي ماله اسباب".

الموعد المتوقع لولادة الفنانة داليا مبارك

داليا مبارك تمنى لها العديد من زملائها واصدقائها في الوسط الفني أن تضع مولودها على خير حيث تفاعل بعضهم مع الصور التي نشرتها فكتبت الفنانة حنان رضا: "الله يثبت حملج ويسهل عليج يارب العالمين"، كما علقت كذلك عازفة الكمان الشهيرة فانيسا عبدو نصار، وقد فاجئت داليا مبارك جمهورها في شهر نوفمبر الماضي أثناء احتفالها بمناسبة عيد ميلادها بالإعلان عن حملها في مولودها الثاني وذلك عبر حسابها على "انستجرام" عن طريق نشر مجموعة صور لجلسة تصوير جمعتها مع طفلتها لي لي، وكشفت داليا مبارك عن موعد ولادتها من خلال لوحة وضعت أمام طفلتها الكبرى، والذي من المقرر أن يكون في شهر مايو القادم.

داليا مبارك تطرح كليب "هذا بلى ابوك يا عقاب"

داليا مبارك أطلقت خلال الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان "هذا بلى ابوك يا عقاب" والتي تم طرحها على قناة "روتانا" على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات خالد المريخي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقي سيروس، وقد بلغت عدد مشاهدات الأغنية ما يقارب النصف مليون مشاهدة، وكانت الفنانة أحلام من أبرز النجوم الذين قدموا التهنئة للفنانة داليا مبارك على العمل الجديد فكتبت تعليقا قالت فيه: "الله الله يسلم صوتك وحسك اي والله هذا بلا ابوك يا عقاب".

داليا مبارك تشارك في برنامج "غني سفري" وهو أحد البرامج الجديدة التي تهتم باكتشاف المواهب في المملكة العربية السعودية والذي بدأ عرضه عبر قناة sbc السعودية خلال الأيام الماضية، وقد تم تصوير البرنامج في العاصمة السعودية الرياض ويشارك في لجنة تحكيم البرنامج الجديد التي تضم داليا مبارك كل من الفنان شاكر شريف، ومقدم البرامج فيصل الصالح.