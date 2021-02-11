تزامناً مع يوم الحب .. مشاهير أثبتوا بأن "الحب حقيقي" ويتصدرهم أحلام وعابد فهد وأحمد زاهر

مع أجواء يوم الحب الذي يحل علينا بعد أيام قليلة في 14 فبراير 2021 ، نستعرض معكم أجمل قصص الحب الصامدة منذ سنوات طويلة بين ثنائيات المشاهير والذين اثبتوا مقولة بأن "الحب حقيقي" ولا تهزه أي صعوبات في مؤسسة الزواج، ويتصدرهم كل من عابد فهد واحمد زاهر واحمد حلمي والفنانة أحلام وغيرهم.

أحمد زاهر وزوجته هدى زاهر

الفنان أحمد زاهر ارتبط بزوجته هدى فاروق قبل 18 عاماً عاشا فيها على "الحلوة والمرّة" إذ أصيب في فترة زواجه بمرض نادر إلا أن زوجته ساندته ووقفت الى جانبه حتى استعاد قواه وصحته ونشاطه الفني بعد توقف لسنوات.

ويقول احمد زاهر عن زوجته بأنها أهم ضربة حظ في حياته حيث كانت توفيق من الله بعدما عاشت معه اصعب اللحظات التي مرت عليه خلال فترة مرضه.

ورزق الثنائي بـ 4 بنات، ملك و ليلى (ممثلتين) ومنى ونور وما يزال الحب يغمر حياتهما الزوجية حيث يعتبران من أكثر الزيجات صمودا بين الوسط الفني.

سيرين عبد النور وزوجها

النجمة سيرين عبد النور مضى على زواجها أكثر من 10 سنوات من زوجها الحالي فريد رحمة بدون أن تبرز أي خلافات بينهما الى الضوء، بل على العكس، يعيش الثنائي دائما لحظات رومانسية يتشاركان بها عبر حسابات السوشيال ميديا ويتبادلان عبارات الحب والغزل.

ولدى الثنائي طفلين : تاليا، والطفل كريستيانو الذي انجبته سيرين قبل سنوات قليلة.

أحمد حلمي وزوجته منى زكي

الثنائي المصري أحمد حلمي ومنى زكي من أكثر زيجات الوسط الفني التي أثبتت مثاليتها وصمودها بعد مرور حوالي 17 عاما على ارتباطهما، فهما ما يزالان وكأنهما "عصافير الحب" ويتفاخران دائما بعلاقتهما الرومانسية والمتينة في اللقاءات الاعلامية وعلى السوشيال ميديا.

احمد حلمي ومنى زكي رزقا خلال مشوارهما الزوجي بثلاثة أطفال وهم: "لي لي" و "سليم" و"يونس".

عابد فهد وزوجته زينة يازجي

حينما التقى عابد فهد زوجته زينة اليازجي عام 1999 في التلفزيون أثناء تقديم أوراق عملها، دق قلبه لها من اللحظة الأولى، وما يزال هذا الشعور نابضا في قلب الفنان السوري منذ زواجه منها عام 2003، ما يجعلهما ايضا من الثنائيات الأكثر صمودا بزواجهما حيث أثبتا بأن الحب الحقيقي يتواصل ويزداد توهجا مع السنوات.

ورزق الثنائي بولدين هما : لونا وتبلغ من العمر حاليا 16 عاما، وتيم (عشر سنوات).

الفنانة أحلام وزوجها

علاقة الفنانة أحلام مع زوجها مبارك الهاجري من أجمل قصص الحب المتينة بين ثنائيات الوسط الفني، ويبرز ذلك ايضا من خلال حرص أحلام على مشاركة جانب من هذه الرومانسية مع زوجها عبر السوشيال ميديا حيث تتبادل معه رسائل الحب والغرام.

أحلام التي تزوجت مبارك الهاجري قبل حوالي 17 عاما، رزقت منه بثلاثة أبناء وهم : لولوة وفاطمة وفاهد، وتعيش العائلة حياة مستقرة.

عاصي الحلاني وزوجته كوليت بولس

النجم عاصي الحلاني يحافظ على أواصر حبه مع زوجته ملكة جمال لبنان كوليت بولس التي ارتبط فيها قبل 22 عام، وحرص في الفترات الماضية على مشاركة الجمهور بجزء من هذا الحب بينهما بعدما شاركته زوجته في عدد من الكليبات الأخيرة وخاصة خلال احتفالهما بذكرى زواجهما .

ولدى الثنائي 3 ابناء في عمر الشباب وهم: الفنانة ماريتا الحلاني، ودانا ، الفنان الوليد الحلاني.