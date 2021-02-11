وفاة الفنان علي حميدة بعد صراع مرير مع المرض حيث أعلنت أسرته الخبر المحزن عصر اليوم، وتأتي وفاة علي حميدة اثر تدهور حالته الصحية في الأيام الماضية وبعد دخوله صباح اليوم الخميس الى المستشفى

وفاة الفنان علي حميدة

فجع الجمهور عصر اليوم بخبر وفاة الفنان المصري علي حميدة الذي اشتهر بـ أغنية لولاكي، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان حيث تدهورت حالته الصحية صباح اليوم بعدما كان قد خرج من المستشفى قبل أيام قليلة.

ونعى الراحل عادل نافع ابن شقيقته، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاه الدكتور على حميدة، نسألكم الدعاء والثبات".

وكانت قد تضاربت الأنباء حول تفاصيل الحالة الصحية للفنان علي حميدة في الأيام الأخيرة، ولم تكشف أسرته حقيقة إصابته بالسرطان، خاصة في ظل تداول عدة أخبار حول تدهور حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى منذ أيام، بالإضافة إلى أزمته الصحية بسبب إصابته بحصوة في المرارة ومتاعب في القولون وغيرها، وتردد إنه اكتشف إصابته بورم سرطاني بعد إجراء الفحوصات عليه بعد دخوله المستشفى.

معلومات عن علي حميدة

الفنان علي حميدة ولد فى 16 أبريل عام 1948 بمحافظة مطروح، ويعتبر من أبرز نجوم فترة التسعينيات، وأحدث ضجة كبيرة بأغنيته الشهيرة "لولاكي" في نهاية الثمانينيات، والتي تعتبر من أكثر الأغاني والألبومات مبيعاً وانتشاراً عربياً، إلا أنه ابتعد عن الأضواء والغناء تدريجياً منذ نهاية التسعينيات إلى الوقت الحالي، ولم يكن يظهر إلا نادرًا، قبل أن يعود إلى الواجهة مؤخراً بسبب القلق على حالته الصحية.