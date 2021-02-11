أصالة تشيد بألبوم أحلام "فدوة عيونك" : "أغنية حزين رهيبة ورح غنّيها معك قريبا"

أصالة احتفلت بشكل خاص بألبوم الفنانة أحلام الجديد، كما طلبت أن تغني معها أغنية "حزين" التي أشادت بها الفنانة أصالة، وتبادلت الفنانة السورية كذلك الرسائل مع أحلام عبر "تويتر" بشكل طريف.

أصالة تشيد بألبوم أحلام الجديد "فدوة عيونك"

أصالة نشرت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة قدمت من خلالها التهنئة للفنانة الإماراتية أحلام بمناسبة نجاح ألبومها الجديد "فدوة عيونك" والذي طرحته خلال الأيام الماضية، وحقق نجاحا وصدى واسعا عبر العديد من التطبيقات الغنائية على مستوى العالم، أصالة أشادت في تهنئتها لأحلام بأغاني الألبوم الجديد، كما أكدت أنها استمعت لجميع الأغاني ووضعت لهم ترتيبا بالنسبة لها فقالت أصالة: "شو حلوين الأغاني كلّهم وفيما بعد بخبرك ترتيبهم عندي كيف".

أصالة ترغب في مشاركة غناء "حزين" مع أحلام

أصالة كشفت عن إعجابها بأغنية "حزين" التي استطاعت دوت الخليج الأخرى أن تنتشر في الأيام الأخيرة بعدما طرحت عبر قناة أحلام على "يوتيوب"، حيث بلغت عدد مشاهداتها أكثر من 3 مليون مشاهدة حتى الآن وهي من كلمات الراحل مساعد الرشيدي، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، وأكدت أصالة أنها ترغب في غناء "حزين" بصحبة الفنانة أحلام قريبا فكتبت: "مبدئيّا (حزين) رهيبة ورح غنّيها معك قريباً ياحلّومه"، وردت الفنانة أحلام على رسالة تهنئة الفنانة أصالة واهدت لها الأغنية فكتبت: " حبيبتي انتي اللي حلوه واكيد بنغنيهم مع بعض قريب باذن الله واهديكي اياها (حزين) الله شهادة كبيرة".

أصالة تطلب من أحلام إهدائها أغنية بعيدة عن الأحزان

أصالة طلبت كذلك من أحلام أن تهدي لها أغنية مبهجة حيث عبرت أن الأحزان بالنسبة لها قد انتهت فكتبت أصالة: "ليش ماتهديني أغنية فرحة شوي لأنّي خلّصت واجباتي بالحزن"، وردت الفنانة أحلام وتمنت أن تبتعد الاحزان عن أصالة كما أكدت أنها سوف تهديها أي أغنية تحبها لكنها عادت لتهديها أغنية "زوبعة" فكتبت أحلام: " وكمان بهديكي (زوبعه) لجمهورك يغنيها لك"، لترد أصالة بشكل طريف: "لا تعصبيني منّك لو سمحتي و خلّيني مدلّعتك أحسن ما..انت تعرفيني".

أحلام قد وجهت الشكر لجميع من استمع لأغنية "حزين" التي تصدرت على اكثر من تطبيق خلال الايام الماضية فكتبت أحلام في تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر": "شكراً لكم على محبتكم 3 مليون لأغنية حزين على "يوتيوب" في ثلاث أيام ولله الحمد كما أنني سعيدة بأن ألبومي الأول في الايتونز في السعودية و الامارات منذ صدوره (فدوة عيونك) كما تعدت مشاهدات كل أغاني الألبوم النصف مليون مشاهدة".