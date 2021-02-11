موعد وتفاصيل جنازة الفنان علي حميدة والنجوم يودعونه برسائل مبكية

علي حميدة الفنان المصري أعلن عن وفاته بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ55 عاما، حيث عانى في الفترة الأخيرة من تدهور في حالته الصحية، وقد تم الكشف عن موعد جنازة الفنان الراحل.

موعد جنازة الفنان الراحل علي حميدة

المطرب علي حميدة توفي مساء اليوم بعد رحلة طويلة مع المرض، حيث نقل الفنان الراحل إلى المستشفى في الأسابيع الأخيرة من أجل تلقي العلاج، وذلك بعد تدهور كبير في حالته الصحية ومناشدة التدخل من أجل علاجه وانقاذه، الفنان علي حميدة تم الإعلان عن موعد جنازته منذ قليل حيث من المقرر أن تشيع ظهر غد الجمعة من مسقط رأسه في محافظة مرسى مطروح بمصر، وقد بدأ أقارب الفنان في تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بدفنه من مساء اليوم.

النجوم ينعون الفنان علي حميدة

علي حميدة نعاه كذلك العديد من المشاهير والنجوم منهم الفنان محمد فؤاد الذي علق على خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" فكتب: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون خالص التعازي في وفاة الأخ و الصديق الغالي الفنان/ علي حميدة نسأل الله عز وجل أن يغفر له و يرحمه و أن يسكنه فسيح جناته".

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أحمد الشامي الفنان والمطرب المصري وجه عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة نعى فيها الفنان الراحل، وكشف عن حالة الحزن التي يعيشها بسبب رحيل الفنان علي حميدة فكتب: " خبر حزين جداً جدا ..أول أغنية احفظها و بغنيها في حفلاتي لحد دلوقتي و مفيش حد مش حافظها و أول البوم يكون عندي.. الله يرحمك يا رب هتفضل في قلوبنا طول العمر.. وداعاً النجم الكبير علي حميدة ارجو الدعاء له"، كما نعت كذلك الإعلامية إنجي علي الفنان الراحل عبر حسابها على "انستجرام" فكتبت: "لا اله الا الله الله يرحمه ادعوله".

أبرز المحطات المهمة في حياة الفنان الراحل علي حميدة

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علي حميدة قد سطع نجمه بسبب أغنية "لولاكي" التي طرحت في نهاية الثمانينات، والتي حققت شهرة وانتشار لا يزال صداه مستمرا إلى الآن، حيث انتشرت الأغنية في مصر وكذلك في العديد من الدول العربية حيث تم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم ، لكن لم يستطع الفنان الراحل أن يحافظ على هذا النجاح حيث قدم بعض الأغاني التي لم تنال نجاحا مماثلا لأغنية "لولاكي"، ليختفى الفنان لفترة طويلة ثم عادت أخباره لتتصدر من جديد بسبب تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة وتردد إصابته بمرض السرطان.