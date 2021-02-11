كريم فهمي يساند مروان محسن: جمهور الأهلي في ضهرك

وجه الفنان كريم فهمي رسالة لمروان محسن لاعب الأهلي بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

ونشر كريم فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة وعلق قائلا: "طول مانت لاعيب في منظومة الاهلي هفضل اساندك وضد اي استظراف او تنمر بس عليك انك تفوق، جمهور الاهلي في ضهر اي حد بيلبس فانلة الفريق الي ان يخلعها".

وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.