المسحة سلبية.. تعافي صبري فواز من فيروس كورونا

أعلن الفنان صبري فواز عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد بعد سلبية المسحة التي أجراها وحصل قبل قليل على نتيجتها.

وكتب فواز عبر صفحته بموقع فيس بوك: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

وظهر الفنان صبري فواز في مقطع مصور قبل أيام أكد من خلاله إصابته بـ فيروس كورونا المستجد، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، حامدا الله على كل شئ.

يشار إلى أن الفنان صبري فواز يشارك في سباق المارثون الرمضاني من خلال مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان وعرض له منذ أشهر مسلسل أسود فاتح مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي".