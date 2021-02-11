المسحة سلبية.. تعافي صبري فواز من فيروس كورونا

وكتب فواز عبر صفحته بموقع فيس بوك: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.
وظهر الفنان صبري فواز في مقطع مصور قبل أيام أكد من خلاله إصابته بـ فيروس كورونا المستجد، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته الصحية، حامدا الله على كل شئ.
يشار إلى أن الفنان صبري فواز يشارك في سباق المارثون الرمضاني من خلال مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان وعرض له منذ أشهر مسلسل أسود فاتح مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي".
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