إطلالة كاجوال جذابة لـ نرمين ماهر على النيل

حرصت نيرمين ماهر على مشاركة متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نيرمين ماهر بإطلالة ناعمة على ضفاف نهر النيل مرتدية تيشيرت باللون الكحلي بأكمام قصيرة وبنطال بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا بتسريحة مميزة.

وأكملت إطلالتها بوضع المكياج الناعم، واختارت وضع اللون الروز كـ أحمر شفاه، مع اختيار الماسكرا لتبرز جمال عينيها.

وعرض مؤخرًا لـ نيرمين ماهر مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

وشاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.