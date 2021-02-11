محمد عبد المنصف يساند زوجته لقاء الخميسي بأول حفل غنائي لها

حرص حارس الزمالك السابق محمد عبد المنصف على مساندة زوجته الفنانة لقاء الخميسي باول حفل غنائي لها على مسرح ساقية الصاوي. وتقدم لقاء الخميسي خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني بعض المطربين والمطربات الكبار، وعلى رأسهم جارة القمر فيروز. ولاقى الحفل حماس الكثيرين فور إعلانها عنه، ويقام وفقا للإجراءات الإحترازية الصحية.



نشرت لقاء الخميسي البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على "انستجرام، وعلقت عليه قائلة: "منتظراكم في حفلة ساقية الصاوي النهارده".

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