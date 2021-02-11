فيفي عبده تنعى المطرب الراحل علي حميدة

نعت الفنانة فيفي عبده المطرب علي حميدة الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام.

ونشرت فيفي عبده علي صفحتها بموقع إنستجرام صورة وعلقت "‏‏انا لله و انا اليه راجعون توفى الى رحمة الله الفنان المطرب على حميدة الله يرحمه في الجنة و نعيمها ان شاء الله برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

توفي بعد عصر اليوم، المطرب علي حميدة؛ بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام، بعد نقله إليها نتيجة تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وكان الراحل قد طلب من اسرته نقلة إلى مطروح بعد اسبوعين قضاها فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.