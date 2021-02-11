بصورة نادرة.. وفاء صادق تستعيد ذكريات "لن أعيش في جلباب أبي"

استعادت الفنانة وفاء صادق ، ذكرياتها مع مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى، مع النجم الكبير الراحل نور الشريف عبر حسابها على الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت وفاء صادق في صورة جماعية خلال كواليس المسلسل الذى عُرض عام 1995 مع الفنان الراحل نور الشريف وعلقت: "الصوره من كواليس مسلسل لن اعيش فى جلباب ابى ❤???? كان عيد ميلاد استاذ نور ❤❤ ونفس يوم تصوير فرح سنيه ????????".
يذكر أن احدث أعمال وفاء صادق مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
تدور الأحداث حول "نور عبد المجيد" الشهير بـ "فلانتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.
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