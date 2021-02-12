بالصور.. كارول سماحة وأحمد جمال يتألقان في حفل عيد الحب بالأوبرا

أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفل عيد الحب الذي نظمته دار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة وسط إجراءات احترازية. واشعلت كارول الحفل بعدد من أغانيها الرومانسية والطربية التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى والتي حصدت إعجاب وهتافات الجمهور طوال فقرتها. وأعرب جمال عن سعادته بالمشاركة فى مهرجان "عيد الحب" والغناء بدار الأوبرا المصرية للمرة الثانية، وعلي مسرح الأوبرا الذى وقف عليه كبار النجوم. ويقام الحفل مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأحيا أولى فقرات الحفل النجم أحمد جمال الذي نال إستحسان جمهور الحفل ورواد دار الأوبرا.

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