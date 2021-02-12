فيديو أحلام تطرح الجزء الثاني من ألبومها الجديد ولجين عمران تحتفل بها

أحلام المطربة الإماراتية طرحت مساء اليوم، الخميس، الجزء الثاني من ألبومها الجديد "فدوة عيونك" عبر تطبيق فن بوكس، وهو الألبوم الذي كانت طرحت عدة أغاني منه خلال الأيام الماضية وحققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت الترند لأيام متتالية.

أحلام تطرح أغاني الجزء الثاني من ألبومها الجديد

ونشرت المطربة الإماراتية أحلام مجموعة مقاطع من أغاني الجزء الثاني من ألبومها الجديد، عبر تويتر، ومن تلك الأغاني "سر معلن" و"بعض الناس" وتسولف عبرتي" و"لا بارك الله في الغياب" و"مابه التفاصيل" وغيرها من الأغاني التي لاقت تفاعلًا لدى قطاع كبير من الجمهور الذين أعادوا نشر مقاطع أغاني ألبومها الجديد عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص عدد من أصدقاء النجمة الإماراتية على تهنئتها بطرح الجزء الثاني من ألبومها مساء اليوم، ومن بينهم الإعلامية السعودية لجين عمران، التي نشرت عبر حسابها على انستجرام مجموعة صور تجمعها بأحلام من الدعاية لألبومها الجديد، ووجهت إليها رسالة محبة وتهنئة.

لجين عمران تهنئ أحلام لألبومها

وكتبت لجين عمران في تعليقها: "ما عودتينا إلا على تقديم الأفضل والأجمل والأرقى دائما، فخورة جدا بك وبصداقتنا واخوتنا الممتدة على مدى 16 سنة و يمكن أكثر، فخورة بنجاحاتك وإنجازاتك.. وسعيدة بمشاركتك طعم النجاح.. لأن طعم النجاح معك له نكهة مختلف.. قلتيها مرة صديقة النجاحات.. وفي كل مرة نجتمع فيها.. أفهم قصدك أكثر وأعيشه من قلب.. الله لا يغير علينا يا أصيلة إلا للأفضل.. اللهم آمين.. أحبك".

رسالة أصالة لأحلام

في السياق نفسه، كانت المطربة أصالة قد نشرت عبر حسابها على تويتر تغريدة قدمت من خلالها التهنئة للفنانة الإماراتية أحلام بمناسبة نجاح ألبومها الجديد "فدوة عيونك" وأشادت بزميلتها وبأغاني الألبوم الجديد، كما أكدت أنها استمعت لجميع الأغاني ووضعت لهم ترتيبا بالنسبة لها فقالت أصالة: "شو حلوين الأغاني كلّهم وفيما بعد بخبرك ترتيبهم عندي كيف".



أصالة كشفت عن إعجابها بأغنية "حزين" التي استطاعت دوت الخليج الأخرى أن تنتشر في الأيام الأخيرة بعدما طرحت عبر قناة أحلام على "يوتيوب"، وهي من كلمات الراحل مساعد الرشيدي، وألحان سهم، وتوزيع خالد عز، وأكدت أصالة أنها ترغب في غناء "حزين" بصحبة الفنانة أحلام قريبا فكتبت: "مبدئيّا (حزين) رهيبة ورح غنّيها معك قريباً يا حلّومة"، وردت الفنانة أحلام على رسالة تهنئة الفنانة أصالة وأهدت لها الأغنية فكتبت: "حبيبتي انتي اللي حلوه واكيد بنغنيهم مع بعض قريب باذن الله واهديكي اياها (حزين) الله شهادة كبيرة".