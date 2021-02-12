خاص : نقابة الموسيقيين تعلق على الجدل حول العمر الحقيقي للراحل علي حميدة

وفاة علي حميدة الفنان المصري الشهير ومطرب أغنية "لولاكي" التي اشتهرت في فترة الثمانينيات؛ أثارت الجدل وصدمت الجمهور مساء اليوم، خاصة بعدما تداولت عدة أخبار عن استقرار حالته الصحية مؤخرًا.

جدل بسبب العمر الحقيقي للمطرب علي حميدة

كذلك أثار عمر الفنان المصري الراحل التساؤلات بين جمهوره بعد أن انتشرت عدة تقارير تؤكد وفاته عن عمر 73 عامًا، في حين أن المواقع الشهيرة في توثيق المعلومات عن النجوم، أشارت إلى أن عمره حوالي 55 عامًا، فيما رجح البعض أنه ربما يكون من مواليد حقبة الستينيات، خاصة وأن فترة شهرته جاءت في مرحلة شبابه عام 1988 بعدما طرح أغنية لولاكي.

نقابة الموسيقيين تعلق على سن علي حميدة

من جانبه نفى الشاعر المصري فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، في تصريحه لـ"دوت الخليج" أن يكون عمر المطرب الراحل، 55 عامًا، مشددًا على أنه أكبر من هذا السن المتداول.

الجدير بالذكر أن المطرب علي حميدة توفي مساء اليوم الخميس بعد رحلة طويلة مع المرض، حيث نقل الفنان الراحل إلى المستشفى في الأسابيع الأخيرة من أجل تلقي العلاج، وذلك بعد تدهور كبير في حالته الصحية ومناشدة التدخل من أجل علاجه وانقاذه.

وتم الإعلان عن موعد جنازة المطرب الراحل قبل ساعات، حيث من المقرر أن تشيع ظهر غد الجمعة من مسقط رأسه في محافظة مرسى مطروح بمصر، وقد بدأ أقارب الفنان في تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بدفنه من مساء اليوم.

نادية مصطفى تنعي علي حميدة بصورة نادرة

ونعى عدد من النجوم، الفنان الراحل علي حميدة ومن بينهم الفنان محمد فؤاد والمطرب أحمد الشامي، فيما نشرت الفنانة نادية مصطفى عبر حسابها على موقع فيسبوك صورة نادرة للمطرب الراحل من يوم تخرجه واحتفاله بالدكتوراه، وعلقت عليها قائلة: "عن نفسى ونقابة المهن الموسيقية نقيباً وأعضاء مجلس الادارة والجمعية العمومية ننعب ببالغ الحزن والأسى رحيل الفنان والدكتور علي حميدة الأستاذ بأكاديمية الفنون، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء والفاتحة".

ومن المعروف أن علي حميدة قد سطع نجمه بسبب أغنية "لولاكي" التي طرحت في نهاية الثمانينات، والتي حققت شهرة وانتشار لا يزال صداه مستمرا إلى الآن، حيث انتشرت الأغنية في مصر وكذلك في العديد من الدول العربية حيث تم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم، لكن لم يستطع الفنان الراحل أن يحافظ على هذا النجاح حيث قدم بعض الأغاني التي لم تنل نجاحا مماثلا لأغنية "لولاكي"، ليختفي الفنان لفترة طويلة ثم عادت أخباره لتتصدر من جديد بسبب تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة وتردد إصابته بمرض السرطان.

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