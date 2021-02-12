7 أفلام لا تفوتوا مشاهدتها في يوم الحب

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بيوم الحب، الذي يوافق 14 من فبراير الجاري، حيث يحرص عدد من الجمهور على الاحتفال بهذا اليوم برومانسية مع شركاء العمر، والبعض يفضل مشاهدة عدد من أبرز الأفلام العربية التي تناولت قصص الحب الرومانسية التي لاقت إعجاب واهتمام الجميع على مدار السنوات الماضية، وفيما يلي نرشح لكم أبرز الأفلام الرومانسية التي يمكن مشاهدتها في هذا اليوم.

حبيبي دائما

فيلم "حبيبي دائمًا" من أكثر الأعمال السينمائية الرومانسية التي رسمت نموذجًا مثاليًا لشكل قصص الحب بين أي ثنائي، رغم النهاية الحزينة للفيلم والتي تختتم بموت البطلة في أحضان زوجها بعد صراعها مع المرض، وقام ببطولة العمل الفنان نور الشريف والفنانة بوسي وسعيد عبد الغني وعدد كبير من النجوم وهو من تأليف يوسف السباعي وإخراج حسين كمال وإنتاج عام 1980، واستطاع الفيلم أن يكون بمثابة أيقونة للرومانسية طوال السنوات الماضية.

نهرالحب

"نهر الحب" من أكثر الأعمال الرومانسية ايضًا التي قام ببطولتها الثنائي عمر الشريف وفاتن حمامة، حيث قدمت الأخيرة شخصية فتاة تدعى نوال وهي فتاة بسيطة تعيش مع أخيها المحامي الشاب، والذي يختلس مبلغ من العهدة المُوكَلة له؛ فيعلم رب عمله بهذا ويطلب يد نوال أخت المحامي كنوع من الإبتزاز، فتقبل نوال حرصًا منها على مستقبل أخيها وزوجته وتعيش معه دون حب إلى أن تجد الحب مع خالد، أو عمر الشريف.

الفيلم شارك في بطولته أيضًا كل من زكي رستم وعمر الحريري وزهرة العلا وفؤاد المهندس وسهير البابلي وغيرهم.

إذاعة حب

من ضمن الأعمال الشبابية الحديثة التي اتسمت بالرومانسية والكوميديا في آن واحد، ويتناول الفيلم فكرة لجوء بعض البشر لإخفاء حياتهم الحقيقية وطريقتهم في التعامل مع الأمور الرومانسية ويصدرون لمن حولهم جانبًا لا يمثلهم بالمرة حتى يخضن تجربة الحب، حيث تقع ليلى التي تعمل في الإعلام وبالإذاعة، في حب حسن الذي يخفي عنها الكثير من تفاصيل حياته، لتتوالى الأحداث مع وقوع بعض الأزمات عندما تتكشف حقيقة كل شخص للأخر، والفيم من بطولة الفنانة منة شلبي وشريف سلامة وإدوارد ويسرا اللوزي وغيرهم.

نور عيني

فيلم "نور عيني" للفنانة منة شلبي وتامر حسني من أكثر الأعمال الرومانسية التي نالت إعجاب عدد من الجمهور، حيث تدور أحداث الفيلم حول صديقين، يسافر أحدهما إلى إحدى الدول الأوروبية فيتعرف على فتاة كفيفة فيقع في غرامها، لكن تطرأ عليهما بعض الأزمات ويعودان إلى مصر، لترتبط بطبيبها النفسي الذي بالصدفة تكتشف أنه كان صديقًا مقربًا لحبيبها القديم، وذلك بعد نجاحها في البحث عن وسيلة طبية حديثة تساعدها على استعادة نظرها، لكن بعد علمها بهوية حبيبها القديم الذي رأته للمرة الأولى تتغير حساباتها.

حب البنات

من أكثر الأعمال التي شهدت وجود العديد من العلاقات الرومانسية المتنوعة، وتدور القصة حول ثلاث أخوات غير شقيقات بعد وفاة أبيهن يضطررن أن يعشن معًا في بيت واحد لمدة عام حتى يحصلن على الميراث حسب وصية الأب، لكل واحدة منهن قصة ومختلفة عن الأخرى، فـندى فتاة رقيقة المشاعر وتكره الوحدة، أما غادة فهى معيدة بالجامعة وتكره الرجال بأثر من والدتها، أما رقية فقد عاشت عمرها كله في إنجلترا، لكن عندما تقع كل منهن في الحب يتسبب ذلك في تغيير حياتهن وأفكارهن.

والعمل من بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وسوسن بدر وغيرهم.

تيمور وشفيقة

فيلم تيمور وشفيقة لأحمد السقا ومنى زكي يعتبر من أكثر الأفلام التي اعتبرها الجمهور تعبر عن نموذج من الرومانسية الطريفة بين بعض الثنائيات، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار قصة حب قوية تنشأ بين تيمور الذي يعمل في الحراسات الخاصة لكبار المسئولين وشفيقة التي تحصل على الدكتوراه، وبعد ذلك تُعين وزيرة لأحد الوزارات ويكون ضابط الحراسات هو نفس الشخص الذي تحبه ويحدث بينها خلافات كثيرة بسبب ذلك المنصب، لكن حبهما ينتصر في النهاية.

قصة حب

من أحدث الأعمال الرومانسية التي عرضت مؤخرًا ونالت نجاحًا كبيرًا، حيث تدور الأحداث حول المهندس يوسف، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث ليوسف يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة جميلة، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر، والفيلم من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد.

