فيديو رابح صقر في زيارة مفاجئة للقاهرة ورامي جمال يرحب به .. ما علاقة ألبومه الجديد؟

رابح صقر النجم السعودي حرص على زيارة مصر بالأمس، وتوجيه التحية للجمهور المصري، تزامنًا مع طرح ألبومه الجديد "مرحبا" الذي طرحته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مع بداية العام الجديد.

رابح صقر يثير تساؤلات الجمهور بسبب زيارته للقاهرة

رابح صقر عبر عن مدى سعادته بزيارته للعاصمة المصرية القاهرة، ونشر عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو من داخل مقر إقامته بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل، كما أشاد بأجواء القاهرة ليلًا، وشبّهها بأجواء لندن.

رامي جمال يرحب بالفنان رابح صقر

وعلق الفنان السعودي على الفيديو وقال: "جو القاهرة فظيع.. جو القاهرة لندني"، ولاقى مقطع الفيديو الذي نشره رابح صقر إعجاب قطاع كبير من جمهوره الذين تمنوا له زيارة سعيدة في القاهرة، وكان من بينهم الفنان رامي جمال الذي رحب بالنجم السعودي قائلًا: "القاهرة منورة بوجودك حبيبنا"، ليرد عليه صقر، قائلا: "القاهرة منورة بأهلها الطيبين".

ولم يكشف رابح صقر عن سبب زيارته المفاجئة للقاهرة، لكن عدد من جمهوره اعتبر أن زيارته تلك لها علاقة بألبومه الجديد الذي طرحه مع بداية العام الجاري والذي حمل عنوان "مرحبا" ويضم 24 أغنية، من بينها واحدة يغني فيها رابح صقر لأول مرة باللهجة المصرية، وهي أغنية "أخباره إيه".

وفسر عدد من محبيه زيارته للعاصمة المصرية بأنه ربما على وشك التحضير لحفل غنائي أو عمل جديد هناك، لكنه لم يكشف عن سبب الزيارة حتى الآن.

ألبوم رابح صقر الجديد

الجدير بالذكر أن رابح صقر قد تعاون في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء البارزين، من بينهم وعمرو المصري، ونايف صقر، وأيمن بهجت قمر، وخالد الغامدي، وقوس، وعبد الله بوراس، وفيصل السديري، إضافة إلى ملحنين مثل رامي جمال، وليد سعد، محمد غازي، بينما تولى التوزيع الموسيقي للألبوم مدحت خميس.

وطرحت روتانا في هذه المناسبة فيلما يوثق الخطوات الخاصة بتحضير أغنيات الألبوم، والذي يظهر فيه الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا"، سالم الهندي، وهو يشيد بالنجم السعودي وتعاونه مع الشركة.