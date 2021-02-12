حمادة هلال يكشف تجاربه المحرجة مع حفلات الزفاف وإدوارد وويزو يفاجئان الجمهور بتفاصيل إنقاصهما للوزن

حمادة هلال وإدوارد وويزو وحسن عبد الفتاح، حلوا ضيوفًا على برنامج "ليلة الخميس" الذي يعرض عبر شاشة MBC مصر، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز مساء الخميس.

موقف محرج لحمادة هلال في بداية مشواره

في البداية تحدث حمادة هلال عن بدايته في الغناء، وأكد أن أول ألبوم له حقق نجاحا كبيرا لكنه لم يحصل لفترة طويلة على أية طلبات لإحياء حفلات، لكنه حصل بعد ذلك على دعوى لإحياء زفاف لكنه تعرض لموقف محرج قبل الزفاف بساعات قليلة، حيث فقد بنطلون البدلة الخاص به، إلا أن الملحن والمطرب عصام كاريكا حاول مساعدته بتقديم بنطلون آخر له من خزانة ملابسه.

حمادة هلال سخر من البنطلون الذي أعطاه له كاريكا وأكد أنه كان واسعًا بشكل مبالغ فيه، لدرجة أنه أطلق عليه اسم "بنطلون عرق سوس"، نسبة إلى الزي الذي يرتديه بائعو العرق سوس بالشوارع، لكنه أشاد بصديقه وأكد أنه وقف إلى جانبه كثيرًا.

كيف أثرت الأغاني الحزينة على حمادة هلال؟

وعن الفترة التي اشتهر فيها بالأغاني الحزينة، قال حمادة هلال إنه عندما بدأ مشواره الفني بدأه بالأغاني الدرامية الحزينة جدا، موضحًا أن هذا كان بمثابة ذكاء من المنتج طارق عبد الله والفنان مصطفى كامل، في أن يجعلوا طفل في مثل عمره يقدم هذه النوعية من الأغاني وتحقق نجاحًا كبيرًا.

وكشف حمادة هلال أنه بالرغم من تقديمه العديد من الأغاني الحزينة التي حققت له فتة من أنجح فترات حياته، إلا أن ذلك تسبب في عدم الاستعانة به فيي إحياء حفلات الزفاف، نظرا لعدم وجود أغان مفرحة يقدمها.

في السياق نفسه أشاد الفنان إدوارد بصديقه حمادة هلال وأكد أنه ضحى بدور أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" حتى يقف أمام حمادة في مسلسله "ولي العهد"، من جانبه تغزل المطرب المصري حمادة هلال بصديقه إدوارد ووصفه بـ"وش السعد" على كل من يشاركه في أي عمل وتابع: "قلبه طيب وبيخدم الناس بجد وبيعمل لأصحابه أكتر ما بيعمل لنفسه".

تجارب إدوارد وويزو مع إنقاص الوزن

أما ويزو نجمة مسرح مصر، فقد كشفت عن أنها لم تخضع لنظام غذائي مؤخرًا كما تردد من قبل عدد من متابعيها، لافتة إلى أنها عندما وصلت إلى وزن 170 كيلوجرام قررت أن تحاول الثبات وعدم الزيادة في الوزن أكثر من ذلك، من جانبه كشف إدوارد أنه خضع منذ 3 سنوات لعملية قص المعدة، لكن ملامحه لم تنل إعجابه وقرر ن يحاول أن يزداد وزنه مجددًا.

الجدير بالذكر أن البرنامج شهد العديد من الفقرات الترفيهية المتنوعة ما بين لعب وغناء النجوم خلال الحلقة، إضافة إلى تعرضهم للعديد من المواقف الكوميدية.

