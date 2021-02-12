في عيد ميلاد ساندي التونسية.. تعرف على عمرها

وتحاول ساندي فرض حالة من الخصوصية على حياتها العائلية وترفض نشر صور لابنتها الوحيدة آفا الأمر الذي عرضها لانتقادات كثيرة.
وقالت في تصريح خاص: "عندما حجبت وجه ابنتي من صورها معي تعرضت لانتقادات كثيرة والبعض سخر مني وزعم أن ابنتي قبيحة والبعض الآخر زعم أنني أخشى من الحسد".
وأضافت: "عدم نشر صور لابنتي لرغبتي في الحفاظ على خصوصيتها كما أنني أحترم طفولتها ولكن عندما تكبر سيكون لها الحرية الكاملة في نشر صورها".
ساندي شاركت في بطولة عدة أفلام منها خيانة مشروعة ومحطة مصر وظرف طارق.
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