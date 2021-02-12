توقول كلمات الأغنية:" اتكتب سطر النهاية للأسف مانتش معايا .. للأبد فعلا كفاية عليك كدة و كفاية جرح .. و آه الأمل ان انت تتغير ضعيف و الوضع ده بقى شئ سخيف ..و انا ايه جابرني لكل ده حب انتهى وأنا شكوتي لله".
يا مستعجل فراقي انا مبقتش باقي .. ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين .. انا اللي يودعوني هما الي بيخسروني و مبتبكيش عيوني".
على ناس ولا فارقين ".
"يا مستعجل فراقي" كلمات تامر حسين، والحان وتوزيع محمد رحيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يا مستعجل فراقي لـ محمد ثروت تريند رقم 4 على يوتيوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.