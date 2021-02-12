وصل جثمان الفنان علي حميده إلى مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح لأداء صلاة الجنازة عليه. وتجمع أهالى وأقارب ومحبي الفنان علي حميده حول المسجد، حيث يشهد مراسم تشييع جثمان الفنان علي حميده حضور عدد كبير من أهالى محافظة مطروح . يذكر أن الفنان على حميدة، صاحب أغنية لولاكى، توفي أمس عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم فى الرئتين، وتم نقله فى ساعة مبكرة من امس الخميس إلى مستشفى مطروح العام والذى توفي بها .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. جثمان علي حميدة يصل إلى مسجد الفتح بمطروح.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.