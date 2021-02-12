فيلم سعودي جديد يجمع صناعا مصريين بمشاركة نجم عالمي

أعلنت إحدى شركات الإنتاج عن مشاركتها خلال الفترة المقبلة فى تقديم أكثر من عمل بين مصر والسعودية، لتحجز مركزا متقدما في شباك التذاكر في الوطن العربي في الموسم القادم بين كبار المنتجين في سوق السينما العربية.

وأفاد الاعلامي و المنتج السعودي احمد عصام انه تم التعاقد مع المؤلف أمين جمال لكتابة سيناريو الفيلم ليكون اول انتاج للشركتين في مصر والذي يحمل اسم مؤقت 9-9.

يذكر ان للمؤلف العديد من النجاحات في الاعوام الاخيرة في سوق السينما والدراما مثل عوالم خفية للفنان الكبير عادل امام – فوق مستوى الشبهات – خيانة عهد – لدينا اقوال اخرى – سكر زيادة – الديزل.

ومن المقرر ان يخرج الفيلم المخرج عادل أديب ويعكف كلا من المخرج والمنتج على تسكين الادوار الرئيسية من نجوم مصر والسعودية ولبنان وسوف يتم الاعلان عن مفاجأة قريبا بتوقيع ممثل امريكي من نجوم هوليوود ليشارك في العمل.

اما عن الادوار الرئيسية فقد تم التوقيع مع النجم السعودي عبد المجيد الرهيدي احد اهم النجوم السعوديين على الساحة في الاعوام الاخيرة والذي درس التمثيل والاخراج في مصر وشارك في العديد من الاعمال السينمائية والدرامية والمسرحية في مصر والسعودية ويقدم حاليا برنامج تليفزيوني تفاعلي شهير على التليفزيون السعودي وكذلك ستشارك الفنانة هالة صدقي في احد الادوار الرئيسية المهمة.