نبيل الحلفاوي يدعم الزمالك أمام مولودية الجزائر

وجه الفنان نبيل الحلفاوي الدعم لنادي الزمالك أمام فريق مولودين الجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "كل الدعم لفريق الزمالك في مباراته اليوم مع مولودية الجزائر. عاوزين يا رجالة نكرر إنجاز الموسم الماضي وتتعود إفريقيا على إن النهائي يبقى الأهلي والزمالك. إن ما اتقابلناش في السكة".
ويلتقى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة فريق الزمالك نظيره مولودية الجزائر فى افتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويسعى الفارس الابيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو إلى تقديم مردود قوى افريقيا واقتناص الثلاث نقاط على ملعبه من أجل تسهيل مهمته فى التأهل إلى الأدوار التالية.
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