الليلة.. محمد الشرنوبي يحتفل بعيد الحب على مسرح الزمالك

يحيى الفنان محمد الشرنوبي، حفلًا غنائيًا من المقرر أن يقام على مسرح الزمالك اليوم الجمعة 12 فبراير الحالي بمناسبة عيد الحب، وذلك في حفل كامل العدد.

ويشدو الشرنوبي بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب الجمهور، ومن أبرزها كل من "أغنية "عادى وبراحتك" و"زى العادة" و"قلبي ارتاح".

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي، يشارك في "مسلسل لؤلؤ"، الذي حقق نجاح كبير جدًا وذلك بجانب كل من الفنانة مي عمر، وأحمد زاهر ونجلاء بدر، وتأليف محمد مهران واخراج محمد عبد السلام.