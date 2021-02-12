هنا شيحة تؤكد بالصور : "صحتي مهددة بسبب وزني الزائد"

هنا شيحة تحدثت عن شعورها بالمعاناة بسبب الوزن الزائد التي قررت أن تخوض رحلة جديدة من أجل إنقاصه، حيث أوضحت أن صحتها باتت مهددة من تأثير العديد من العوامل عليها.

هنا شيحة: "بدأت رحلة لانقاص وزني الزائد"

هنا شيحة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور من مراحل مختلفة مرت بها من زيادة وانخفاض في الوزن، لكنها أكدت أنها تعاني خلال هذه الفترة من زيادة في الوزن، وذلك عكس ما كانت عليه منذ 7 سنوات حيث وزنها كان يقدر بـ56 كيلو، لكنها الآن تعاني من زيادة في الوزن بمقدار 15 كيلو، حيث تجاوزت الـ 70 كيلو جرام وأكدت هنا شيحة أنها بدأت رحلة من أجل العودة لوزنها الطبيعي فكتبت تعليقا على الصور : "شعر قصير، نحيف، تدني احترام الذات لم أكل واعتقدت أنني سمينة! في عام 2014 ، اعتقدت أنني لست نحيفًا وأردت أن أفقد المزيد من الوزن على الرغم من أن هذا كان وزني المثالي 56 كجم، أنا الآن زائدة 15 كيلو وبدأت رحلتي لفقدان الوزن الزائد الذي اكتسبته منذ ذلك الوقت، واتبع حمية اليويو دائمًا وعدم الاستقرار أبدًا مع خطة نظامي الغذائي".

هنا شيحة: "صحتي مهددة وقررت أن أصل للشكل الأمثل بالنسبة لي "

هنا شيحة تحدثت عن الاسباب التي ساعدت على زيادة وزنها بهذا الشكل، وأكدت أن الحجر المنزلي وكورونا من أسباب هذه الزيادة، لكنها عادت لتؤكد أن رحلتها من أجل فقدان الوزن الزائد تعود لإصرارها من أجل تحدي نفسها، وانها لا تقوم بذلك بهدف أحد الأدوار التي تشارك في العمل بها، كما أوضحت أن صحتها باتت مهددة لذلك جاء القرار الحاسم منها باخذ خطوة لكي تعود للشكل الأفضل بالنسبة لها فقالت: "في العام الماضي مع كورونا والحجر الصحي المنزلي وحركة أقل .. آخر 4 صور دوت الخليج أنا الآن".

وأضافت هنا شيحة: "أنا الآن 69 كجم ولا يتعلق الأمر بمدى وزنك، بل يتعلق بكونك مدركًا لنفسك وقبولك لنفسك والعمل على نفسك بنفسك هذه المرة بالنسبة لي، وليس من أجل دور، بالنسبة لي هذا هو الوزن الأثقل الذي مررت به على الإطلاق.. أنا بخير بغض النظر عن وزني .. لكن صحتي الآن مهددة بسبب الأكل غير الصحي والحرمان من النوم والتوتر .. لذلك قررت أن أفعل شيئًا حيال ما يحدث لي داخليًا وأن أكون على دراية بعادات الأكل الخاصة بي وأعود لممارسة التمارين، حب نفسك كن أفضل نسخة من نفسك".

مساندة واسعة من النجمات للفنانة هنا شيحة

هنا شيحة نال منشورها اهتمام قطاع واسع من النجمات حيث ساندها بعضهن في هذه الخطوة فكتبت آيتن عامر: "حظ سعيد حبيبتي"، بينما علقت سلمى أبو ضيف: "جميلة في كل شيء"، وكتبت الفنانة مريم الخشت: "فخورة جدا بك عزيزتي انت مدهشة"، كما تفاعل ايضا كل من الفنانة صبا مبارك، والإعلامية ريهام سعيد، وكانت الفنانة هنا شيحة قد احتفلت خلال الأيام الماضية بعقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة على معز مسعود، ونشرت الفنانة المصرية أكثر من صورة من حفل عقد القران، كما قدمت التهنئة لشقيقتها وزوجها.