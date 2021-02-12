خاص| جمال سليمان يصور مشاهد مسلسله الجديد في الإسكندرية والساحل الشمالي

يواصل الفنان جمال سليمان، تصوير أحداث مسلسله الجديد الذي يحمل إسم "الطاووس"، حيث انتهى من تصوير بعض المشاهد في الهرم وجاردن سيتي.

علم موقع "دوت الخليج" أن جمال سيلمان، سيقوم بتصوير عدد كبير من المشاهد في إسكندرية والساحل الشمالي، برفقة فريق عمل المسلسل.