طيب وصاحب ضحكة دائمة.. كيف نعى نجوم الفن المطرب علي حميدة

نعى الفنان مصطفى قمر، الفنان على حميدة الذى وافته الفنية مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض .. ونشر مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع الراحل وعلق قائلا : "‬‏‪البقاء لله توفي الفنان الطيب صاحب الضحكة الدائمة الاخ الغالي د.علي حميدة ربنا يرحمه ويجعله من اهل الجنة نسألكم الدعاء له

وغيب الموت امس الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة قد وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر دوت الخليج.

وقال: إنني الوم على نقابة المهن الموسيقية لعدم الاهتمام والتجاهل التام لأحد اعضائها الذين أثروا الحياة الفنية خاصة انه يعانى من ضائقة مالية، وليس هناك من يقف بجواره او يساعده واهيب بكل محبى على حميدة محاولة إيجاد حل يمكن ان ننقذه به وتتحسن حالته الصحية.

فيفي عبده

نعت الفنانة فيفي عبده المطرب علي حميدة الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام. ونشرت فيفي عبده علي صفحتها بموقع إنستجرام صورة وعلقت "‏‏انا لله و انا اليه راجعون توفى الى رحمة الله الفنان المطرب على حميدة الله يرحمه في الجنة و نعيمها ان شاء الله برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة". وكان الراحل قد طلب من اسرته نقلة إلى مطروح بعد اسبوعين قضاها فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

جمعية المؤلفين والملحنين

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الفنان الكبير الدكتور علي حميدة، الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات. وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. الراحل قدم خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأغنيات التي خلدت اسمه في سماء الفن المصري والعربي من بينها لولاكي وزين يا زين، ونن العين، وخان العشرة، وكركديا، واحكيلي، وناديلي.

مي كساب

نعت الفنانة مي كساب، الفنان علي حميدة الذى وافته الفنية مساء اليوم بعد صراع طويل مع المرض. وغردت مي كساب عبر تويتر قائلة "‏الفنان ‎#علي_حميده في ذمه الله نسألكم الفاتحه والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون".

نقابة الموسيقيين

نعي نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ببالغ الحزن والأسي الفنان علي حميدة الذي رحل عن عالمنا اليوم. وتواصلت النقابة مع أسرة الفنان الراحل علي حميدة وأكدوا أنه ستقام صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمحافظة مطروح تمهيدا لدفنه عقب الصلاة بمقابر الأسرة.

ديانا كرزون

نعت الفنانة ديانا كرزون المطرب علي حميدة الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام. ونشرت ديانا كرزون علي صفحتها بموقع تويتر صورة وعلقت "‏‏‎#علي_حميدة انا لله وانا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الفنان علي حميدة وندعو الله أن يغفر له و يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. الله يرحمك ".

حكيم

نعى الفنان حكيم المطرب علي حميدة الذي وافته المنية مساء اليوم الخميس، بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام. ونشر حكيم علي صفحته بموقع انستجرام صورة وعلق "‏إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله فى وفاة على حميدة الله يرحمه كان شخص طيب اوي".

بدرية طلبة