بين التهنئة والرقص.. ماذا قال نجوم الفن عن حصول الأهلي على برونزية مونديال الأندية

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تهنئة فريق الأهلي على حصوله على برونزية مونديال الاندية، نستعرض لكم أبرزهم من خلال التقرير التالي:

احتفل أحمد السعدني بتتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي. ‏وغرد احمد السعدني عبر تويتر قائلا: "‏‏الأهلي كعادته خير سفير للكره المصريه عظيم و مشرف اداء رجولي و روح قتالية برونزية كاس العالم للاندية للمرة الثانية الف مبروك لجماهير النادي الاهلي و مجلس ادارته و جهازه الفني و لاعبيه.. "#اهلاوي_و_افتخر". وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية. رانيا يوسف حرصت الفنانة رانيا يوسف، على نشر مقطع مصور ترقص خلاله بقميص النادي الاهلي عقب تتويجه بالمركز الثالث ضمن بطولة كأس العالم للأندية.

وهنأ الفنان نبيل الحلفاوي، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.



‏وغرد نبيل الحلفاوي، عبر تويتر قائلا " ‏ ‏ ‏ألف مبروك للكابتن الخطيب. تستاهل كل خير يا عظيم". رامز جلال احتفل رامز جلال بتتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.



وكتب رامز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "من فرحتي الدنيا لفت بيا .. لما عملها الاهلي .. وخد البرونزية .. والف الف الف مبروك علي العالمية .. النادي الاهلي #رامز_جلال ". هاني رمزي نبيل الحلفاوي رانيا فريد شوقي احتفلت رانيا فريد شوقي بتتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي. ‏وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة: "مبروووووك لمصر احبيبي يا شناوي ربنا يحميك ومبروووووك للاهلي رجاله وشرفتونا ومبروووووك يا بيبو ولسه اللي جاي احلي بإذن الله .. ????????". وتوج النادي الاهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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