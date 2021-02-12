في ذكرى ميلاد الضيف أحمد.. شارك في بطولة 40 فيلما سينمائيا

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الضيف أحمد، والذي ولد في مثل هذا اليوم من 1936 الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

الضيف أحمد كان العقل المدبر لفرقة ثلاثي اضواء المسرح التي أسسها المخرج محمد سالم في بداية الإرسال التليفزيوني والتي كانت سببا في شهرة وانتشار الفنان سمير غانم والفنان جورج سيدهم.

لم يكن الضيف أحمد نجما لأربعين فيلما سينمائيا فقط بل كان مؤلفا لعمل واحد وهو فيلم (ربع دستة أشرار) والذي قام ببطولته فؤاد المهندس.

وأيضا كان ملحنا لجميع اسكتشات الفرقة التي اشتهرت بها الفرقة كما لحن جميع اسكتشات فيلم (30 يوم في السجن ) للفنان فريد شوقي ومحمد رضا وابو بكر عزت، كما اخرج مسرحيتين (كل واحد وله عفريت) و (الراجل اللي جوز مراته) والتي كانت بمثابة النهاية لرحلته.

الضيف أحمد كان اسما علي مسمي فقد جاء الدنيا ضيفا خفيفا ورحل ايضا عن الحياة دون ان يعاني من اي امراض مزمنة او أي متاعب مسبقة.. اختار عن طريق الصدفة تلك المسرحية والتي تسخر في كل فصولها من الموت وكان قد اقتبسها من مسرحية لكاتب امريكي بعنوان (القبض علي الموت) ومن المفترض ان يسدل الستار علي وفاة البطل الامر الذي تحقق بالفعل علي مسرح الحياة.