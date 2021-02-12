وعلق كريم فهمي على الصورة قائلا: "طول ما أنت لاعب في منظومة الأهلي هفضل أساندك وضد أي استظراف أو تنمر بس عليك انك تفوق، جمهور الأهلي في ضهر أي حد بيلبس فانلة الفريق إلى أن يخلعها".

وتوج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

دافع الشاعر امير طعيمة عن لاعب النادي الأهلي مروان محسن بعدما تعرض لهجوم حاد من جماهير القلعة الحمراء بسبب ضياعه لفرضة ضربة جزاء في مباراة التي اقيما امس الخميس . وكتب امير طعيمة :"بعيدا عن الفنيات مروان محسن ده اكتر لاعب في الكوكب بيلعب تحت ضغط، من جمهور فريقه قبل الخصوم. انا ليا ملاحظات عليه كلاعب و في مباريات المنتخب اللي هي اهم حاجة عندي كنت دائما بشوف ان فيه من هو افضل في مركزه واضاف :"انا مش ضد انتقاده فنيا بس بجد اللي بيحصل معاه ده كتير، ده حتي لما بيسجل و بيكون كويس الناس بتهاجمه، لو حطيت نفسك مكانه هتصعب عليك نفسك. ده بوست انساني مش كروي الرحمة حلوة". انجي علاء حرصت الفنانة انجي علاء على دعم مروان محسن لاعب لنادي الاهلي بعد إهداره ركلة جزاء امس أمام فريق بالميراس البرازيلي. ‏وكتبت انجي علاء عبر تويتر قائلة:"لو في انتقاد لحد في وقت من الأوقات انه ميكنش بكلام قاسي ويكون النقد بناء.. في ناس كتير بتجتهد وبتكون ليهم سقطات فبلاش ندوس على الجرح اكتر الرحمة حلوة كلنا بشر محتاجين الدعم وبنتعب نفسيا من الضغط.. ربنا ينجح ويسعد الجميع وبالتوفيق لمروان في اللي جاي ‎#ادعم_مروان_محسن".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عليك إنك تفوق.. كيف دعم نجوم الفن مروان محسن عقب حملة التنمر عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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