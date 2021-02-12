بلاش ندوس على الجرح .. إنجي علاء تدعم مروان محسن لاعب الأهلى

حرصت الفنانة انجي علاء على دعم مروان محسن لاعب لنادي الاهلي بعد إهداره ركلة جزاء امس أمام فريق بالميراس البرازيلي.
وكتبت انجي علاء عبر تويتر قائلة:"لو في انتقاد لحد في وقت من الأوقات انه ميكنش بكلام قاسي ويكون النقد بناء.. في ناس كتير بتجتهد وبتكون ليهم سقطات فبلاش ندوس على الجرح اكتر الرحمة حلوة كلنا بشر محتاجين الدعم وبنتعب نفسيا من الضغط.. ربنا ينجح ويسعد الجميع وبالتوفيق لمروان في اللي جاي #ادعم_مروان_محسن".
وتوج النادي الاهلي، امس، بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية
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