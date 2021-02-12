مكي يتألق في أحدث ظهور.. ووفاء عامر تتغزل

شارك الفنان أحمد مكي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق مكي على الصورة قائلا: "صباح الرضى ..جمعة مباركة على الجميع ". وعلقت وفاء عامر على صورة مكي، قائلة: "الفنان الخلوق المحترم". ويشارك أحمد مكي في بطولة مسلسل الاختيار ٢ مع عدد من نجوم الفن . ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

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