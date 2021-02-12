هبة عبد الغني بإطلالة كاجوال في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة هبة عبدالغني، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث ظهرت بإطلالة كاجوال شتوية.

وظهرت هبة مرتدية جاكيت جلد أسود، واعتمدت مكياج جرئ، مع شعر قصير باللون الأحمر، وزينت الإطالة بأقراط وخواتم، وعلقت عليها قائلة :" جمعة خير لينا جميعا آمين ????".

وتشارك هبة عبد الغني في بطولته مسلسل "وادي الجن"، من إخراج حسام الجوهري، وانتاج ''اي برودكشن'' حصريا لمنصة ((فيو )) وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل «زودياك» إنتاج 2019 من إنتاج «ڤيو»، إلى جانب كل من منة إكرام وعمر خالد.

العمل بطولة مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود، بالإضافة إلي حسن مالك، وسينثيا خليفة، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد.ومن الأسماء اللافتة المشاركة في المسلسل صالح عبدالنبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبدالحي، وإنجي أباظة، بالاشتراك مع شمم الحسن، وحمزة العيلي، وهبة عبدالغني، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للنجمة بشرى.