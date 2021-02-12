محمد زتونة ينضم إلى أسرة فيلم "التهويدة" بطولة عمرو يوسف

انضم الفنان الشاب محمد زيونة، إلى فيلم "التهويدة"، بطولة النجم عمرو يوسف، تأليف تامر إبراهيم، وتحت قيادة المخرج طارق العريان، ومن المُقرر عرضه في دور العرض السينمائية 2021.

ومن جانبه، أعرب زتونة، عن سعادته الغامرة بالوقوف أمام عدسة المخرج الكبير طارق العريان، والعمل مع النجم عمرو يوسف، خاصة في فيلم ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة، حيث يقدم خلال السباق الدرامي للأحداث شخصية مصور، يمر بالعديد من المواقف على مدار أحداث الفيلم.

وكان المخرج طارق العريان، حرص على تقديم وجوه شابة جديدة بالفيلم، بعد نشره فيديو عبر الانستقرام يطلب به مواهب جديدة من أجل المشاركة في الفيلم بما سماه بالموسم الثاني من حلم الشهرة، ووقع اختياره على عدد كبير من الشباب الذين خضعوا لاختبارات خلال الفترة الماضية، حيث يشارك محمد رضا، الشهير ب - محمد زتونة، عدد من الوجوه الجديدة، والفيلم ينتمى إلى نوعية أعمال الرعب النفسي في إطار أفلام الحركة والتشويق بما يعرف الـ"سايكو دراما" والمزج بين الدراما وعلم النفس.

ويسجل فيلم "التهويدة" التعاون الثالث الذى يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان بعدما قدما فيلم "ولاد رزق الجزء الأول" عام 2015، والجزء الثانى من الفيلم العام الماضى وحقق ايرادات تخطت 100 مليون جنيه ليكون ثاني أعلى الأفلام تحقيقًا للايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز.