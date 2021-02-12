بإطلالة شتوية.. ميريام فارس تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ميريام فارس بإطلالة شتوية انيقة خطفت بها الانظار مرتدية بليزر باللون الاسود اللامع اما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.

وفاجأت ميريام فارس، جمهورها بمولودها الثاني الذي أسمّته "ديف" عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وتزوجت ميريام من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري بحضور 14 شخصًا فقط بعيدًا عن وسائل الإعلام، وأنجبت منه ولدًا يدعى "جايدن" ثم "ديف".