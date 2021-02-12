بإطلالة جريئة.. مايا دياب تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة مايا دياب، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وأطلت مايا دياب، ببنطال أنيق، ومرتدية معه توب هاف ستومك باللون الرمادي ليبرز جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الميكاب الجذاب مع لمسات رقيقة من الايلاينر، مع احمر للشفاه باللون البيج لإكمال إطلالتها.

كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة، وعلقت "دوب من غير تفكير ❤️ ".

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.