محمد رمضان يستكمل تصوير موسى في مدينة الإنتاج الإعلامي

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يستكمل النجم محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسل الجديد «موسى»، على قدم وساقاليوم الجمعةداخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021.

ويكثف محمد رمضان، من تصوير مشاهده، اليوم، إذ يستمر في التصوير حتى صباح غد السبت، وذلك بعد عودته من دبي في رحلة انتهت سريعًا.

يأتي ذلك بعدما انتهى محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسل «موسى» في أسوان، وغادر إلى دبي في رحلة قصيرة استغرقت يومين.