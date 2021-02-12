تسعة تسعة.. فيلم سعودي يجمع نجوم الوطن العربي بمشاركة نجم عالمي

عقدت إحدى شركات الإنتاج السعودية شراكة لإنتاج عدد من الأفلام السعودية والمصرية، لتحجز مركزا متقدما في شباك التذاكر في الوطن العربي في الموسم القادم بين كبار المنتجين في سوق السينما العربية.
وأفاد المنتج السعودي بأنه تم التعاقد مع المؤلف الموهوب أمين جمال لكتابة سيناريو الفيلم ليكون أول إنتاج للشركتين في مصر والذي يحمل اسم مؤقت 9-9.
يذكر أن للمؤلف العديد من النجاحات في الأعوام الأخيرة في سوق السينما والدراما مثل عوالم خفية للفنان الكبير عادل امام – فوق مستوى الشبهات – خيانة عهد – لدينا اقوال اخرى – سكر زيادة – الديزل.
ومن المقرر أن يخرج الفيلم المخرج القدير عادل أديب ويعكف المخرج والمنتج على تسكين الأدوار الرئيسية من نجوم الصف الأول من مصر والسعودية ولبنان وسوف يتم الاعلان عن مفاجأة قريبا بتوقيع ممثل أمريكي من نجوم هوليوود ليشارك في العمل.
أما عن الأدوار الرئيسية فقد تم التوقيع مع النجم السعودي عبد المجيد الرهيدي أحد أهم النجوم السعوديين على الساحة في الأعوام الأخيرة والذي درس التمثيل والإخراج في مصر وشارك في العديد من الاعمال السينمائية والدرامية والمسرحية في مصر والسعودية ويقدم حاليا برنامجا تليفزيونيا تفاعلي شهير على التليفزيون السعودي وكذلك ستشارك الفنانة القديرة هالة صدقي في أحد الأدوار الرئيسية المهمة.
وقال المنتج أحمد عصام إن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي اجتماعي وسننافس به في دور العرض الصيف القادم في مصر والسعودية وباقي أنحاء الوطن العربي.
وأضاف أن مضمون الفيلم يبرز جماليات القيم والعادات الأصيلة في الاسرة العربية وحميمية وتماسك أفرادها من خلال حبكة درامية مميزة.
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