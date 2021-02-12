حلا الترك تعتذر بعد أزمتها مع والدتها منى السابر

حلا الترك عادت من جديد بعد فترة من الصمت والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا بعد تصاعد الأزمة بينها وبين والدتها منى السابر، والتي كشفت عن تفاصيل جديدة بخصوصها في الفترة الأخيرة.

حلا الترك تعتذر بعد غيابها الطويل عن وسائل التواصل الاجتماعي

حلا الترك نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة لها وجهت من خلالها رسالة لمتابعيها قدمت فيها اعتذارها عن الفترة الطويلة من الغياب عن نشر أي رسالة أو صورة، حيث أن الفنانة الشابة حلا الترك ابتعدت أكثر من 4 أسابيع عن وسائل التواصل الاجتماعي ولم تنشر أي صورة جديدة لها أو تعليق، مما تسبب في حيرة الكثير من المتابعين حيث جاءت هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من الكشف عن تفاصيل الأزمة التي وقعت بينها وبين والدتها منى السابر والتي تتهم الأخيرة فيها بالسرقة، فكتبت حلا الترك تعليقا على الصورة: "عذرا لم أنشر أي رسالة منذ فترة طويلة".

حلا الترك تعرضت لهجوم عنيف بسبب أزمتها مع والدتها منى السابر

حلا الترك تفاعل متابعيها مع ما نشرته حيث بلغ عدد المعجبين بصورتها أكثر من 130 ألف، وطرح العديد منهم تساؤلات عن سبب هذا الغياب، وكانت الفنانة حلا الترك قد واجهت في الفترة الأخيرة هجوما عنيفا من قبل تيار واسع من المتابعين بسبب القضية التي رفعتها على والدتها وطالبتها برد مبالغ مالية قد حصلت عليها منها، حملة الهجوم على حلا الترك جعلتها تخرج عن صمتها وتؤكد أنها تعرضت لظلم كبير فكتبت عبر حسابها على "انستجرام": "اليوم أنا حابة أوصل لجمهوري رسالة بعد صمت طويل، وفترة عدت سمعت فيها من التجريح والكلام القاسي الكتير.. الأغلب ظلمني وشتمني سواء من الناس وبعض الفنانين للأسف".

كما وجهت حلا الترك رسالة لوالدتها فكتبت: " كل اللي اقدر أقوله انكم ظلمتوني وأنا ما رفعت قضية على أمي، ولا تسببت باللي قاعد يصير، وفي كل لقاء أطلع أقول مهما أمي سوت فيني تظل أمي احبها واتمنى لها الخير، بس هل أمي فكرت شنو ممكن يصيدني بعد الفيديوهات اللي طلعت فيها، الموضوع عند القضاء البحريني، والموضوع أكبر من حلا، وفي يوم راح يبن لكم كل شيء ولكن ما اقدر اتكلم او اصرح بشي حاليا للأسف".

منى السابر تكشف عن تغير موقف حلا الترك على الرغم من اعتذارها

منى السابر قد ظهرت وهي تبكي في فيديو لها خلال الفترة الماضية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبرت عن الصدمة التي تعيشها بسبب التطورات التي تحدث في قضيتها مع ابنتها حلا الترك التي طلبت أن تحصل على حصانة من والدتها وأن تضمن عدم التواصل معها، وذلك حسب ما قالته منى السابر في الفيديو.

منى السابر قد أكدت أيضا في الفيديو أن ابنتها حلا الترك قد قامت بزيارتها في شهر يناير الماضي، وقدمت لها اعتذار عن ما حدث، وأكدت أنها لن تؤذيها بأي طريقة، وأشارت منى السابر أنها تمر بصدمة بعد أن غيرت ابنتها كل هذا وطلبت الحصول على حصانة منها، كما أكدت أن طلبها بالحصول على مهلة من أجل تجميع المبلغ المالي سبب الأزمة قد رفض.