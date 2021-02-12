زوجة أحمد الفيشاوي:"أنا من معجباته قبل الارتباط وكان أقصى طموحي أتصور معاه"

أحمد الفيشاوي حل ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي والذي يبث على إذاعة "نجوم اف أم"، وكشف الفيشاوي عن طبيعة علاقته بزوجته نادية الكامل التي أوضحت كذلك رأيها فيه.

نادية الكامل زوجة أحمد الفيشاوي: "كنت من أكبر معجباته ولا أصدق أنني أصبحت زوجته"

نادية الكامل تحدثت من خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "أسرار النجوم" عن علاقتها بزوجها أحمد الفيشاوي، وأكدت أنها قبل ارتباطها به كانت إحدى المعجبات بفنه، وأنها في بعض الأوقات لا تصدق بكونها باتت زوجته، كما أشارت أنها لا ترى أن أحمد الفيشاوي مثيرا للجدل كما يراه البعض فقالت: "في الماضي كنت أرى أحمد الفيشاوي بشكل مغاير عن الآن، لكنني اعتبره بحر تعلمت منه الكثير بالإضافة إلى أنني أجد نفسي أكثر سيدة محظوظة في العالم، لكوني كنت من أكبر المعجبات به قبل الزواج، حيث كان أكبر أحلامي أن التقط صورة معه، لكن اشياء كثيرة حدثت بشكل سريع حيث أصبح خطيبي ثم زوجي، ولم اشعر بالخوف من فكرة الزواج منه فلم اكن اراه الشخص المثير للجدل كما يراه البعض بالإضافة أن صفاته دوت الخليج نفس ما كنت أتمنى، لكن هذا الخوف قد وقع بعد الزواج، فهو يعيش بمنطق (سي السيد) في بعض الأوقات".

نادية الكامل: "لا يوجد من يختلف عن موهبة أحمد الفيشاوي"

زوجة الفنان أحمد الفيشاوي كشفت عن أفضل الأعمال التي تفضلها لزوجها والتي من بينها فيلم "45 يوم" فقالت: "أكثر الأعمال المعجبة بها لأحمد الفيشاوي فيلم (45 يوم) وفيلم (شيخ جاكسون) لأن شخصية جاكسون مختلفة ومثيرة للجدل، وأن أحب تجسيده للدور في هذا الفيلم، واريد أن أؤكد إذا كان هناك من يختلف على حياة أحمد الفيشاوي الشخصية، لكن لا اعتقد أن هناك من يختلف على موهبته"، وقاطع أحمد الفيشاوي زوجته ليؤكد لها أن هناك من يختلف على موهبته فقال: "هناك من لا يحب احمد الفيشاوي، واعتقد أن هذا طبيعي، فلا يوجد اجماع على أحد".

أحمد الفيشاوي: "تعلمت من والدي فاروق الفيشاوي عدم التوقف عن العمل"

أحمد الفيشاوي تحدث في لقائه عن أهم ما تعلمه من والده الراحل فاروق الفيشاوي، حيث أوضح أن والده دفعه بقوة للعمل وعدم التوقف عنه حتى لو كان يمتلك من المال ما يكفيه فقال: " لم أكن أتخيل أن اكون رب أسرة، ويصبح لدي مسئوليات، كنت اعتقد أنني لن اتغير، لكن بعدما اصبح عمري 40 سنة تغيرت أشياء كثيرة، ورغم أن والدي الراحل الفنان فاروق الفيشاوي ترك لي أنا وشقيقي ما يكفينا، بل نحن لا نحتاج للعمل، لكن هناك شيء تعلمناه من والدي هو العمل بشكل مستمر حتى لو لدينا أموال تكفينا".