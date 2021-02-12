زينب العسكري ترد على الانتقادات التي واجهتها بسبب أسماء بناتها.. بالصور

زينب العسكري واجهت جدلا وهجوما من قبل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب أسماء بناتها الثلاثة "الزين، والحلا، والغلا"، لكنها عادت لتكشف عن سبب اختيارها لهذه الأسماء.

زينب العسكري عن أسماء بناتها: "اختياري لأسمائهن اثبات لعمق حبي لهن"

زينب العسكري الفنانة البحرينية المعتزلة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة جديدة تجمعها ببناتها الثلاثة "الزين، والحلا، والغلا" كما أوضحت السبب في اختيارها واطلاقها على بناتها هذه الأسماء الثلاثة التي كانت محل جدل من قبل المتابعين الذين وصفوا اختيارها لهذه الاسماء بنوع من التفاخر، لكن الفنانة البحرينية عادت لتؤكد أن اختيارها لهذه الأسماء جاء كإثبات لحبها الكبير لهن، كما كشفت عن معنى كل اسم بالنسبة لها فكتبت: "بناتي أميراتي لم ولن أرى أجمل منهم في قلبي هم من جعلوني ملكة بحبهم لي هم أجمل من في الوجدان، واختياري لاسمائهم كان اثبات لعمق حبي لهم، (الزين ) أول هدية من الرحمن زينت كل حياتي بوجودها (والحلا) ثاني عطايا الرحمن وبها حياتي زادت حلًا وحلاوة (والغلا )اغلا ما في حياتي وغالية بغلاة اخوتها".

زينب العسكري: "فخورة بلقب ام الزين والحلا والغلا"

زينب العسكري أكدت أنها تعيش حالة من السعادة عندما تتحدث مع بناتها عن معاني أسمائهن وفخرها بذلك، كما تمنت أن يكون لكل ابنة نصيب من اسمها فكتبت: "سعادتي لا تنوصف عندما ارى فرحتهم بمعاني اساميهم وباختياري لجمال ووصف صفات اسمائهم، وكم انا فخوره بلقب ام الزين والحلا والغلا لارتباطي باسمائهم، ربي اجعل لاميراتي من اسمائهم نصيب بزين وحلا وغلا صفاتهم واخلاقهم ما شاء الله"، وعلق العديد من النجوم على الصورة التي نشرتها الفنانة البحرينية المعتزلة التي تفاعلت كذلك مع تعليقات العديد من متابعيها على صورها مع بناتها الثلاثة.

زينب العسكري تحتفل بعيد ميلادها الـ47

زينب العسكري قد أحدثت جدلا واسعا من خلال الصور والفيديوهات التي نشرتها خلال الأيام الماضية في حفل عيد ميلادها الـ47 والذي أقيم في أجواء احتفالية فخمة أثارت إعجاب قطاع واسع من الجمهور لكنها تعرضت كذلك بسببها لهجوم من قبل البعض الآخر، وقد ظهرت زينب العسكري محاطة ببناتها الثلاثة "الزين، والحلا، والغلا" ، وعلقت الفنانة المعتزلة على الفيديو الذي نشرته فكتبت: "حفلة عيد ميلادي شعور جميل ان تمضي السنوات والأحباب من حولك قريبين بإحساسهم ومشاعرهم الجميلة معك، شكرا لمشاركتكم فرحة بيوم ميلاد إنسانة تتمنى أن يكونوا أحبابها دوم بخير وسعادة"، كما قدم لها العديد من النجوم التهنئة بهذه المناسبة.