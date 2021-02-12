طلال سلامة يقدم ديو مع مطربة مفاجأة ويؤكد:"ألبومي حزين بسبب فقداني لابني"

طلال سلامة عاد بقوة للساحة الغنائية من خلال ألبومه الجديد "كلها يومين"، وكشف الفنان السعودي بعض التفاصيل عن الألبوم وسبب سيطرت الأغاني الحزينة عليه، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "et بالعربي".

طلال سلامة يكشف سبب سيطرت الطابع الحزين على ألبوم "كلها يومين"

طلال سلامة أثناء لقائه مع برنامج "et بالعربي"، تحدثت عن السبب في سيطرة الأغاني الحزينة على ألبومه الجديد، حيث أوضح أن حالة الحزن على فراق العديد من أحبابه خلال الفترة الماضية كانت سببا في وجود طابع حزين على الألبوم الذي يحتوى على 9 أغاني فقال طلال سلامة: "ألبومي يضم 9 أغاني، واتمنى أن يتحدث الألبوم عن نفسه من خلالها، وقد بدأت رحلة التحضير له منذ عام وإن شاء الله تكون اختيارتنا بالنسبة للأغاني نالت رضا الجمهور، الطابع الحزين سيطر بالفعل على الألبوم بسبب الأحداث المؤلمة التي مررت بها خلال الفترة الماضية، فقدان خالي ثم والدتي ثم الأقوى فقدان ابني، جميعهم فقدانهم اثر وتسبب في الألم بالنسبة لي خلال الفترة الماضية، أغنية (الفراق) تعبر أيضا عن فراق الكثير من أحبابي منهم الموسيقار خالد فؤاد، والفنان محمود ياسين، وأخيرا عزت العلايلي".

طلال سلامة يستعد لديو غنائي مع مطربة عربية

طلال سلامة كشف كذلك عن مفاجأة جديدة في الفترة القادمة حيث من المقرر أن يشارك في ديو غنائي مع فنانة عربية لم يكشف عن اسمها، وأكد على تعاونه من جديد مع الشاعر نهار في كتابة هذا الديو بعد تعاونهما في ألبوم "كلها يومين" فقال طلال سلامة: "احببت أقدم شيء مختلف في الألبوم خصوصا أن الشاعر نهار متنوع في أعماله، و(كلها يومين) ليس هو العمل المشترك الوحيد الذي جمعني بالشاعر نهار بل هناك مفاجأة قادمة تجمعنا من جديد من خلال ديو مع مطربة عربية، ولا اريد ان أعلن عن تفاصيل الديو في هذا الوقت، لكن أكيد الجمهور سوف يسعد به".

طلال سلامة أكد على أن أغنية "راضيناك" يعتبرها من أهم محطات النجاح في مشواره الفني وأن الجمهور العربي عرفه من خلال هذه الأغنية فقال طلال سلامة: "اهم المحطات في نجاحي (راضيناك) والجميع يعرف طلال سلامة بهذه الأغنية، فلها الفضل في انتشاري عربيا".

النجوم يهنئون الفنان طلال سلامة على ألبومه الجديد

طلال سلامة منذ طرح ألبومه الجديد حظى بتفاعل كبير من قبل جمهوره وكذلك زملائه الذين قدموا له التهاني عليه وكان من بينهم الفنانة أصالة التي هنأته عبر "تويتر" وقالت: "عظيم الشعور والتهذيب واللطف، بحسه من أهلي وبشوف حالي بمعرفته.. ألف مبروك ألبومك يا أخي الغالي الحبيب وأغنية كلها يومين بتجنن حبيتها وبدي شي مره لو بتسمح لي غنّها، الله يسعدك ويوفقك على قد حلاوة قلبك وطيابة صوتك". وحرص طلال سلامة على الرد على تهنئة أصالة له بأغنيته وألبومه الجديد، وقال: "الاغنية وصاحبها وكل ألبوماته الجديد والقديم فدى عيونك يا ام خالد يا غالية"، كما قدمت التهنئة كذلك الفنانة نوال الكويتية والفنان عبدالمجيد عبدالله.