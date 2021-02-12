يا مستعجل فراقي لـ محمد ثروث تحقق مليون مشاهدة خلال يومها الأول

طرح المطرب محمد ثروت، أحدث كليباته، بعنوان "يا مستعجل فراقي"، عبر قناته عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال ثروت، في تصريحات صحفية، إن أغنية "يا مستعجل فراقي" تعد أول بشائر ألبومه الجديد، والمقرر إطلاق أغنياته تباعا خلال العام الجاري، بعد غيابه عن طرح أغان جديدة منذ صدور آخر البوم "من طول ما بفكر فيك"، عام 1996

وصدرت "يا مستعجل فراقي" تزامنًا مع إطلاق هاشتاج "عودة صوت مصر" على منصات التواصل الاجتماعي.

ولاقت الأغنية إقبالا كبيرا في المشاهدات، وحققت مليون مشاهدة خلال أول أيام عرضها. والتريند الرابع في اليوتيوب.

ونالت إشادات من مشاهديها، مهنئين المطرب محمد ثروت، على جودة الكلمات، وشجن اللحن المعبر عن كلمات الأغنية.

وطالب جمهور "ثروت"، بعدم غيابة مرة أخرى عن الساحة الغنائية، لأن صوته يمثل العودة للزمن الجميل وعمالقة الطرب الكبار، الذين ندر وجودهم وسط هوجة أغاني المهرجانات الحالية.

يذكر أن أغنية "يا مستعجل فراقي"، كلمات الشاعر تامر حسين وألحان وتوزيع محمد رحيم، والكليب من إخراج وإنتاج ابنه أحمد ثروت.