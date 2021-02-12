أحلى أيام... أحمد فهمي يستعيد ذكريات اللعب مع الأهلي

استعاد الفنان أحمد فهمي، ذكريات فترة انضمامه لناشئي فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بصحبة شقيقه الفنان كريم فهمي.

ونشر أحمد فهمي مجموعة صور عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب قائلا: "أحلى ايام جوه نادي القرن ????❤️مبروك البرونزية".

يذكر أن آخر أعمال فهمي كان مسلسل "رجالة البيت" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر القنوات الفضائية.

مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، إنتاج سينرجي-تامر مرسي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، لطفي لبيب ودينا محسن "ويزو".