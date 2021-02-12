كنت أعتز بصداقتك.. لطيفة تودع المطرب علي حميدة

نعت الفنانة لطيفة المطرب علي حميدة الذي وافته المنية امس الخميس بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام.
ونشرت لطيفة علي صفحتها بموقع إنستجرام صور نادرة لهما وعلقت "الله يرحمك يا علولو يا غالي يا فنان كم كنت اعتز بصداقتك و بروحك الطيبه و ببساطك ... انا لله وانا اليه راجعون #علي_حميدة".
وتوفي المطرب علي حميدة، امس، بعد صراع مع مرض السرطان بمستشفى مطروح العام، بعد نقله إليه نتيجة تدهور مفاجئ في حالته الصحية.
وكان الراحل قد طلب من اسرته نقلة إلى مطروح بعد اسبوعين قضاها فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.
يذكر أن على حميدة، صاحب أغنية لولاكى، توفي عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم فى الرئتين، وتم نقله فى ساعة مبكرة من أمس الخميس إلى مستشفى مطروح العام وتوفي به.
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