محمد الشرنوبي يبدأ حفل عيد الحب في مسرح الزمالك.. صور

بدأ الفنان محمد الشرنوبي، حفل عيد الحب منذ قليل على خشبة مسرح "الزمالك". ورصدت كاميرا "دوت الخليج" عددا من الصور أثناء غناء الشرنوبي، لأغنية "النفسية" وعدد من الاغاني الرومانسية وسط تفاعل الجمهور معه. يذكر ان يشارك الشرنوبي في بطولة مسلسل "لؤلؤ" بجانب كل من الفنانة مي عمر، وادوارد، وهيدي كرم، ونجلاء بدر، وعدد اخر من النجوم.

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