سيد رجب يعلن شفاءه من فيروس كورونا

نشر الفنان سيد رجب، مقطع فيديو، عبر حسابه على تطبيق "انستجرام"، طمأن فيه محبيه على حالته الصحية، وأعلن تعافيه من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وأعرب سيد رجب، في بداية الفيديو، عن امتنانه من اهتمام الكثيرين بحالته الصحية وسؤالهم الدائم عنه، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة أبرزت حب الناس له، واعتذر لمن لم يستطع الرد عليهم خلال أزمته الصحية.

وقال سيد رجب إن حالته أصبحت مستقرة، وانه يستعد لاسئناف نشاطه الفني عن قريب، مشيرًا إلى أنه كان يشعر بأعراض خفيفة من فيروس كورونا، قبل أن تأتي نتيجة المسحة الأخيرة سلبية، ويتأكد من تعافيه.